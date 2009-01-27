Банк «Дельта» увеличил прибыль в 14 раз

В 2008 году чистая прибыль ООО КБ «Дельта» увеличилась в 14 раз по сравнению с 2007 г. и на 1 января 2009 года составила 67,124 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» №13 от 27 января 2009 г.

Согласно сообщению, активы банка в 2008 году увеличились на 55,5% и на 1 января 2009 г. составили 5 млрд. 543 млн. 82 тыс. грн., обязательства – более чем в 1,5 раза – до 4 млрд. 959 млн. 843 тыс. грн., собственный капитал – на 10,6% – до 583 млн. 239 тыс. грн.

Уставной капитал банка в 2008 году остался без изменений и составляет 510 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, получило лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

Единоличным учредителем и владельцем КБ "Дельта" является Николай ЛАГУН.