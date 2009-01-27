ЕС не давал Киеву денег

В Представительстве Европейской комиссии в Украине опровергают информацию о принятии ЕС решения о выделении Украине 1,7 млрд. евро на преодоление кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Представительства ЕК в Украине, посол Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Председатель Представительства Еврокомиссии, в частности, прокомментировал озвученное в декабре 2008 года во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге предложение Президента Франции Николя САРКОЗИ о выделении Украине такой финансовой помощи.

Эту информацию также подтвердил на одной из пресс-конференций в Киеве посол Франции в Украине Жак ФОР.

В свою очередь, Ж.ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА сказал, что ему ничего не известно о таком решении ЕС и ни один из официальных представителей, в частности Еврокомиссии, об этом не заявлял.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины также констатировали, что Евросоюз не принимал решения о выделении Украине 1,7 млрд. евро, а слова Н.САРКОЗИ были неправильно интерпретированы.