ЕБРР прогнозирует спад ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2009 года на уровне 5%. Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

«Ожидается, что украинская экономика упадет на 5% в 2009 г., венгерская - на 2%, а эстонская, латвийская и литовская - на 3,5%, 5%, и 2,5% соответственно», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, согласно ноябрьскому (ноябрь 2008 года) прогнозу ЕБРР, рост ВВП Украины в 2009 году ожидался на уровне 1%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%. Более детальной информации Госкомстат не предоставляет.

Рост реального валового внутреннего продукта в январе-ноябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составил 3,6%, в ноябре 2008 года к ноябрю 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь п.г. составил 875,376 млрд. грн., в том числе в ноябре – 75,38 млрд. грн.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.