Мировая экономика начнет восстанавливаться к концу года

Премьер-министр России Владимир Путин считает, что мировая экономика начнет восстанавливаться после финансового кризиса к концу этого года, сообщает РИА Новости. .

В интервью американскому агентству "Блумберг", отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, в мире начнется посткризисный период, глава российского правительства сказал: "Я вас хотел спросить. У вас работают аналитики. У вас есть возможность общения с представителями разных экономик мира".

"По нашему мнению, в конце текущего года - в начале 2010-го мы будем реально ощущать элементы, связанные с позитивными тенденциями в развитии. По некоторым отраслям, мы надеемся, что уже в середине этого года мы увидим свет в конце тоннеля", - сказал Путин.

По его словам, Россия не просто сама по себе переживает экономические трудности. "Россия стала частью мировой экономики, и это неплохо. Но сегодняшнее событие - это и плата за то, что мы так стремились стать частью этой мировой экономики. Я уверяю вас, и я в этом сам нисколько не сомневаюсь, и граждане России это прекрасно видят и понимают", - сказал глава правительства.

Он отметил, что именно взвешенная, здравая политика прежних лет привела к тому, что российская экономика сейчас уже совсем не та, что была в 1998 году.

"Именно поэтому мы позволяем себе достаточно мягко обращаться с курсом национальной валюты. Именно поэтому мы имеем возможность выполнять все наши социальные обязательства, взятые еще в прежних условиях, в условиях подъема экономики", - сказал Путин, добавив, что речь идет об обязательствах, связанных с пособиями, повышением заработных плат, прежде всего, в бюджетной сфере, обязательствах перед пенсионерами и военнослужащими.

Премьер выразил уверенность, что те подушки безопасности, которые были созданы в предыдущие годы, позволят России достаточно мягко пройти этот сложный путь в мировой экономике.

"Если мы так ответственно, как и в предыдущие годы, будем работать и в кризисный период, то, повторяю, это может привести в конечном итоге к лучшей структуризации самой экономики, что в конечном итоге пойдет на пользу. Но при этом государство, конечно, должно исполнять свои социальные обязательства. Для этого, слава Богу, ресурсов у нас достаточно", - отметил Путин.