Путин поддержал девальвацию рубля

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает правильной стратегию Центробанка по медленной девальвации рубля, который по отношению к доллару подешевел с сентября прошлого года почти в полтора раза, и называет эти действия денежных властей "востребованными экономикой", сообщает РИА Новости..

Курс доллара, который в начале сентября, накануне обострения мирового финансового кризиса, находился на уровне 24 рублей, в течение осени и начала зимы медленно подрастал и к началу декабря достиг уровня 27,5 рубля за доллар. После этого ЦБ начал резко расширять границы внутридневного колебания бивалютной корзины, основного ориентира Центробанка на валютном рынке, что привело к резкому увеличению темпов обесценивания национальной валюты, которые в некоторые дни достигали 0,7 рубля за доллар.

"Мы сделали это очень плавно и аккуратно. Те решения, которые принял Центральный банк в последнее время, связанные с ослаблением национальной валюты, рубля, они в значительной степени оказались очень востребованными в экономике", - сказал Путин в интервью информационному агентству "Блумберг".

Официальный курс рубля к доллару во вторник составляет 32,9 рубля за доллар по сравнению с 29,4 рубля в последний день 2007 года и 24,7 рубля в начале сентября.

Многие экономисты как в России, так и за рубежом критиковали валютную политику российских властей, указывая на то, что плавное ослабление национальной валюты лишь подпитывает девальвационные ожидания экономических субъектов и не решает задачи поддержки отечественной промышленности, которая уже столкнулась с глубоким спадом производства - более 10% в декабре 2008 года.

По словам Путина, российские власти сознательно не пошли на резкое ослабление курса.

"Что касается ослабления национальной валюты, что касается резервов, мы ведь не поступили так, как в некоторых странах сделали. Мы не "грохнули" национальную валюту с сегодня на завтра. Мы это всё делали плавно и аккуратно", - сказал премьер.

"Сознательно пошли на то, чтобы тратить золотовалютные резервы, дать возможность участникам экономической деятельности, включая и граждан, осознать происходящие процессы и принять соответствующие решения: кому куда уйти, в какую валюту, в рублях остаться, уйти в доллары, в евро, еще что-то сделать, уйти в недвижимость, и так далее, и тому подобное", - добавил он.

Международные резервы России с 598 миллиардов долларов - максимального уровня, достигнутого в начале августе, перед началом военных действий в Южной Осетии - упали к середине января до 396,2 миллиарда долларов. В конце прошлой недели Центробанк объявил об окончании периода ускоренной девальвации и установил верхнюю границу бивалютной корзины, которая на 55% состоит из доллара и на 45% из евро, на уровне 41 рубля, что соответствует примерно 36 рублям за доллар.

Благодаря девальвации предприятия становятся прибыльными

Путин считает, что девальвация облегчит положение российских предприятий. Высокий курс национальной валюты традиционно выгоден импортерам, поскольку отечественная продукция становится менее конкурентоспособной по сравнению с импортной, низкий курс валюты, наоборот, выгоден производителям внутри страны.

"Сейчас руководители предприятия (производитель удобрений "Акрон" - ред.) сказали, что они ждали этого момента, они были на грани рентабельности, и сейчас они пошли в прибыль. И это характерно не только для тех предприятий, которые занимаются производством удобрений, как в данном случае, но и других экспортоориентированных предприятий", - сказал Путин.

По его словам, улучшение положения предприятий благодаря девальвации рубля улучшит социальную обстановку в стране.

"А что такое "деятельность предприятия"? Это как раз и есть сохранение рабочих мест. Подавляющее большинство граждан страны все-таки пользуются национальной валютой, рублем, и для них сохранение рабочих мест, заработной платы и так далее является все-таки приоритетным, так же как и сохранение предприятия. Мы обеспечиваем доходы в бюджеты разных уровней, в местные, региональные, федеральный, и исполняем дальше социальные обязательства, - это всё взаимосвязано", - сказал глава правительства.

Российское руководство, в том числе, и Путин, с конца ноября - начала декабря прошлого года в своих публичных высказываниях начали говорить о том, что курс рубля будет в большей степени учитывать динамику цен на сырьевые товары, основу российского экспорта, и динамику притока и оттока капитала. Это было расценено рынком как фактический отказ от политики сдерживания курса рубля. Однако, по мнению экспертов, власти опасались резкой девальвации из-за риска социальных последствий и риска нестабильности банковской системы.

С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль ослабел к бивалютной корзине более чем на 23% (с 30,40 рубля), в том числе после новогодних каникул - почти на 8% (с 34,8 рубля). Ускоренная девальвация в первую рабочую неделю спровоцировала масштабные спекуляции, в результате Банку России пришлось продать из международных резервов, по оценкам экспертов, порядка 35 миллиардов долларов. После стабилизации рубля к корзине на прошлой неделе Центробанк выкупил с рынка в среду и четверг, по информации председателя ЦБ Сергея Игнатьева, 3,6 миллиарда долларов.

Эксперты прогнозируют, что после завершения в конце января налоговых платежей, курс рубля к корзине продолжит снижение и к середине февраля может приблизиться к верхней границе коридора.