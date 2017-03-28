Потери украинского экспорта от оккупации Донбасса и Крыма составили почти $13 миллиардов - Минэкономразвития

Потери украинского экспорта из-за оккупации территорий Донбасса и Крыма составили 12,9 миллиарда долларов при общих потерях экспорта в 25,2 миллиарда долларов за последние годы.

Об этом сообщается в проекте экспортной стратегии, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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"Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов (Донбасса – УНИАН) вместе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым составила 12,9 миллиарда долларов США, тогда как общие экспортные потери Украины составили 25,2 миллиарда долларов США", – говорится в документе.

Согласно экспортной стратегии, доля Крыма, Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в 2016 году снизился на 4,6% – до 36,363 миллиарда долларов.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в 2016 году составил 2,886 миллиарда долларов против 610,7 миллиона долларов профицита за 2015 год.

Экспорт товаров из Украины в январе 2017 года к январю 2016 года вырос на 48,1% – до 3,026 миллиарда долларов.