НБУ пока не получил уведомление о покупке "дочки" "Сбербанка" России

Национальный банк Украины пока не получил официального уведомления от потенциальных инвесторов о покупке дочернего украинского банка "Сбербанка" России или соответствующих документов для получения существенного участия.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба регулятора.

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"Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства. Как уже неоднократно отмечалось, Национальный банк поддерживает цивилизованный выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации российской стороны, 27 марта был заключен договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк" сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности "Сбербанка", к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка Украины, санкции не повлекут финансовых потерь для нашей страны, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 миллиардов гривень. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

Справка УНИАН. Дочерний банк "Сбербанка" России в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших по объему активов. 100% акций банка принадлежат "Сбербанку" (Российская Федерация). В ноябре 2015 года банк сменил название на "Сбербанк".