Гонтарева и ее партнеры участвовали в выведении средств из госбанков - СМИ (документ)

Валерия Гонтарева и ее партнеры из компании ICU принимали участие в выведении средств из госбанков. По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов. Подтверждающие документы опубликовал сайт «Обозреватель».

Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи «Перспектива» за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм выведения денег из «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанку». Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника «Фондовый актив».

На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, прокладка «Фондовый актив» является одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит собственникам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании. Через «Фондовый актив» в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго.

Но иногда организаторы схемы не утруждали себя выстраиванием сложной цепочки. «21 января 2014 года ICU покупает у «Ощадбанка» облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги «Ощадбанку» за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка «Авангард» и принадлежит собственникам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил сделку в интересах своих же владельцев», – сообщает «Обозреватель».

Сайт утверждает, что «у следствия уже есть и вся информация по сделкам, и данные по переговорам, уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить сделки, фактически являющиеся хищением госсредств, нет только одного – результата и громких задержаний».

В конце 2016 года Генеральная прокуратура получила доступ к документам, находящимся в распоряжении КУА «Инвестиционный Капитал Украина». Суд дал разрешение изъять информацию по всем сделкам с облигациями внутреннего госзайма, проводившимся компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 год для ряда компаний-нерезидентов. По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовые брокеры.