РФ может переместиться на 5 позиций вниз по объему ВВП в мире

В 2009 году Российская Федерация может переместиться с 8-го на 13-е место в мире по объему ВВП в долларовом выражении.

Об этом говорится в опубликованном на днях прогнозе двух российских министерств - финансов и экономического развития.

Как сообщает ВВС, главная причина - падение нефтяных цен и девальвация рубля.

С августа прошлого года курс рубля снизился более чем на треть и достиг исторического минимума со времени деноминации 1997 года.

Как сообщает во вторник "Независимая газета", ожидаемый объем российского ВВП в текущем году составляет 41 трлн. 477 млрд. рублей, что при среднегодовом курсе в 35,1 рубля за доллар равняется примерно 1,181 трлн. долларов.

Между тем, весной 2007 года МВФ оценивал ВВП России в 2009 году почти вдвое выше - в 2,016 трлн. долларов.

Если правительственный прогноз оправдается, Россию наряду со США, Японией, Китаем, Германией, Францией, Италией и Великобританией опередят по размеру ВВП также Канада, Испания, Бразилия, Индия и Корея.

Согласно данным, которые обнародовал в понедельник вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин, в 2009 году ВВП России снизится на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

Между тем в трех других государствах БРИК (группа динамично развивавшихся в последние годы экономик, с которыми обычно сравнивает себя Россия), несмотря на мировой кризис, в этом году ожидается экономический рост: в Китае - на 6%, в Индии - на 5,8%, в Бразилии - на 2,8%.

Выступая перед Госдумой в качестве кандидата в премьеры, Владимир Путин заявил, что Россия "способна уже в текущем году шагнуть еще на одну ступень вверх и обойти по объему ВВП такую страну "восьмерки", как Великобритания".

Эксперты указывают, что в мае прошлого года для таких ожиданий имелись основания, однако с тех пор экономические прогнозы устарели.

По мнению специалистов, Россия переживает глобальный кризис особенно болезненно из-за высокой степени зависимости национальной экономики от экспорта энергоносителей и металлов и большого объема корпоративной задолженности.

Во вторник Росстат опубликовал основные социально-экономические данные за декабрь и весь 2008 год.

В целом за год ВВП России увеличился на 6%, однако осенью наблюдалось резкое снижение темпов. В сентябре экономика выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2007 года на 6,9%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 1,6%. В декабре впервые было зафиксировано падение - на 0,7% по сравнению с декабрем 2007 года.

Реальная зарплата в декабре сократилась на 2%, тогда как еще в ноябре она выросла на 3,9%. В целом за 2008 год реальная зарплата увеличилась на 9,9% против 17,2% в 2007 году.

В декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года инвестиции в оборудование и производственные помещения сократились на 2,3%, тогда как еще в ноябре наблюдался их рост на 3,9%.

Оборот розничной торговли в декабре 2008 года все еще рос (на 4,4%), хотя в декабре 2007 года он вырос на 17,7%.

Несмотря на падение курса рубля, и соответственно, удорожание импорта в декабре он сократился всего на 1%.

Россия имела в 2008 году рекордное положительное сальдо торгового баланса - 176,5 млрд. долларов (в 2007 году - 152,8 млрд. долларов), что объясняется небывалыми ценами на нефть в первом полугодии.