Российский ВТБ решил думать до конца года, что делать с бизнесом в Украине

Российская банковская группа ВТБ хочет провести «реально хорошую сделку» по своей «дочке» в Украине, к концу года определится, продавать ли дочерний банк или продолжить сокращать его бизнес.

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Об этом сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин, передает Прайм.

"Мы хотим реально хорошую сделку, реальную сделку по продаже. У нас есть два пути - есть путь продажи банка, есть путь поэтапного сокращения баланса банка", - сообщил Костин.

"Мы абсолютно спокойно работаем. Мы не прекращали платежи, не ограничивали. В целом, хотели бы к концу года к одному из двух решений прийти", - добавил глава ВТБ.

Как сообщал УНИАН, по информации российской стороны, 27 марта был заключен договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

В НБУ заявили, что пока не получили официального уведомления от потенциальных инвесторов о покупке дочернего украинского банка "Сбербанка" России или соответствующих документов для получения существенного участия.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк" сроком на 1 год.