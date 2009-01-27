В Донецке сотрудники КБ «Надра» раздают письмо к Тимошенко

В Донецке сотрудники банка «Надра» в рамках акции гражданского неповиновения массово раздают прохожим свое открытое письмо к премьер-министру Украины Юлии Тимошенеко.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, которая проходила возле центрального управления банка «Надра» в Донецкой области, собрались более 100 сотрудников, которые на 2 часа (с 12.00 до 14.00) прервали работу и вышли на улицу в знак протеста «против произвола политиков».

Участники акции с зелеными шарфами и шапочками с символикой банка, держали плакаты: «Прочь политику из банка», «Банк «Надра» – это не политическая партия», «Банк «Надра» - это 10 тыс. сотрудников и 4 млн. клиентов».

В своем открытом письме сотрудники банка «Надра» просят «остановить безосновательные обвинения в адрес нашего банка». «Вы, как никто другой, знаете, к чему могут привести необоснованные заявления со стороны первых должностных лиц государства, - говорится в этом обращении к Ю.Тимошенко. - Вы как премьер-министр не можете не знать, что каждое ваше заявление в последнее время вызывает панику и дестабилизировало работу не только «Надра» банка, но и банковской системы в целом».

Банковские работники напоминают Ю.Тимошенко, что банк «Надра» обслуживает 4 млн. клиентов, «то есть каждого десятого жителя Украины», и в различных структурах банка работают сегодня 10 тыс. сотрудников.

«Все мы ожидаем от вас конкретных действий по оздоровлению отечественной экономики и убеждены, что вы как премьер-министр должны руководить этим процессом, а не заниматься сведением личных счетов для роста собственного политического рейтинга. Ваша политическая амбициозность понятна, однако почему вы достигаете своих целей, разрушая покой и благосостояние наших семей и наших клиентов?», - говорится в письме.

Сотрудники донецких отделений «Надра» банка надеются на понимание со стороны Ю.Тимошенко и на положительное разрешение сложившейся тяжелой политизированной ситуации.

Напомним, что небезызвестный “Проминвестбанк” также начали “шатать” с донецкого филиала, правда не через сотрудников, а через вкладчиков. В конце сентября 2008 года среди жителей Донецка и области массово распространялись слухи о якобы банкротстве банка, что привело к массовому снятию денег в банкоматах и закрытию депозитов. За несколько дней было снято порядка 180–200 млн. грн. 7 октября 2008 г. в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

В итоге всех перипетий “Проминвестбанк” перешел к новому собственнику - в середине января 2009 г. в результате допэмиссии Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) получила контроль над 75% акций ПИБа.