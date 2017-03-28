Рева сообщил, во сколько обойдется монетизация льгот в следующем году

На монетизацию льгот в Украине в 2018 году потребуется около 20 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Харькове сказал журналистам министр социальной политики Андрей Рева.

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"Государство на сегодняшний день за 25 лет набрало на себя столько обязательств, что оно не в состоянии профинансировать в стопроцентном объеме все эти льготы. Выход из ситуации - монетизация. Это когда мы вместо предоставления льгот в натуральной форме выплачиваем каждому льготнику денежную компенсацию", - сказал Рева.

Он отметил, что для финансирования всех льготных программ в Украине на 2018 год потребуется около 20 миллиардов гривень.

"Сегодня на эти программы используется до 15 миллиардов гривень. Это по году. Реально это будет (в 2018 году — УНИАН) до 20 миллиардов гривень на все программы. То есть, если взять все программы, которые должны финансироваться, то это около 20 миллиардов", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины определило ключевыми задачами на среднесрочную перспективу проведение пенсионной реформы, обеспечение занятости населения, совершенствование системы льгот и введение их монетизации.

Летом прошлого года Рева заявлял, что соответствующий законопроект о монетизации льгот уже разработан его министерством и до конца года будет представлен в парламенте.