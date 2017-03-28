НБУ расширил перечень возможных залогов для выделения банкам экстренных кредитов

Национальный банк Украины расширил перечень возможных залогов по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков и упростил порядок их оформления, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, НБУ разрешил банкам предоставлять для получения таких кредитов в качестве залога имущественные права по кредитам юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые обеспечены не только ипотекой, но и одновременно другими активами, то есть смешанным залогом. Кроме того, НБУ разрешил использовать в качестве залогов имущественные права по кредитам, предоставленным физическим лицам, обязательства по которым обеспечены ипотекой в национальной валюте.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года Национальный банк Украины как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты, полученные с применением инструмента ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты.