Нацбанк передал в МВФ уточненные макроэкономические показатели - ждет транша

Национальный банк Украины передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в Международный валютный фонд для ускорения выделения Украине очередного транша.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 28 марта, на брифинге в Харькове сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Вчера (27 марта - УНИАН) Национальный банк заявил о том, что согласовали новые макроэкономические показатели. Они доведены теперь до Международного валютного фонда. Мы теперь ждем, что эти показатели будут приняты к сведению, и соответствующее решение о выделении очередного транша появится в повестке дня Международного валютного фонда и будет принято соответствующее решение», - сказал Рева.

Он напомнил, что необходимость уточнения макроэкономических показателей бюджета Украины возникла из-за блокирования торгового сообщения с неподконтрольными территориями на Донбассе.

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«Мы понесли серьезные экономические потери. Когда эти убытки стали очевидными, то договоренности, достигнутые с Международным валютным фондом, потребовали уточнения макроэкономических показателей. Поэтому Международный валютный фонд взял паузу», - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, ранее МВФ обновил график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по вопросу выделения Украине очередного транша в размере 1 млрд долл., которое ранее было запланировано на 20 марта, было отложено.

В Международном валютном фонде заявили, что вскоре назначат новую дату заседания Совета директоров о выделении Украине очередного транша, а перенос предыдущего заседания, запланированного на 20 марта, не является чем-то необычным и обусловлен необходимостью уточнения деталей программы сотрудничества.

Согласно информации Минфина, перенос заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлен необходимостью уточнения макроэкономических показателей в связи с введением торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.