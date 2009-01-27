Кредиты на приобретение машин предоставляют только 9 банков

Нехватка ресурсов подтолкнула банки к повышению цен на автокредиты.

С 15 декабря по 26 января средние эффективные ставки по гривневым займам на приобретение машин поднялись на 1,3% годовых (22% годовых), максимальные — на 0,3% годовых (32,9% годовых), минимальные — на 3,99% годовых (4,99% годовых). Об этом свидетельствуют данные подготовленные аналитическим отделом портала Maanimo.com, сообщает biz.liga.

Вместе с тем, выровнялась стоимость долларовых займов: средняя максимальная и минимальная ставки зафиксировались на одном уровне — 15% годовых (против, 13,6% и 19,5% годовых, соответственно на 15 декабря).

"В последнее время усреднение ставок стало коньком банков. Они установили единые расценки по кредитам в гривне для авто произведенных в СНГ, Китае и Иране — на уровне 19,5%, а в долларах — на 15% годовых. Раньше ставки колебались в достаточно широком диапазоне: в рамках 22,19-23% годовых по нацвалюте и 17,5-19,49% годовых по американской валюте", — отметила исполнительный директор Maanimo.com Наталия Шталтовная.

Кроме того, изменился размер комиссионных, взимаемых банками при оформлении автокредитов: средние тарифы уменьшились на 1% (до 3% суммы), а минимальные выросли на 0,5% (до 1,5% суммы). На те же 0,5% поднялись комиссии по долларовым займам — до 3% суммы.

По результатам исследования, в котором было задействовано 50 банков, реально кредиты на приобретение машин сегодня предоставляют 9 банков, которые предлагают заемщикам 37 разных программ. Большинство из них посвящены гривне — 35, и лишь 2 — американской валюте. Ни одного предложения в евро водителям финансисты не подготовили. Лишь 9 кредитных программ было рассчитано на авто, произведенные в СНГ, 5 — на машины из Китая и Ирана и 23 — на все остальные автомобили.

"Большинство предложений подразумевали кредитование сроком до трех лет — 7 программ, по 6 предложений пришлось на кредитование сроком до 7 лет и полтора года, на третьем месте — займы на 2 года и 13 месяцев (по 4 программы). Как и прежде, водителям активнее всего предлагались стандартные кредиты — 17 предложений, реже — аннуитет (8 предложений). 12 программ подразумевают права выбора схемы погашения займа", — рассказал руководитель отдела аналитики и исследований Павел Бортников.