В Украине заработала новая международная платежная система

Национальный банк Украины зарегистрировал международную платежную систему "Avers №1" и выдал платежной организации этой системы "Кредит Оптима Банку" свидетельство.

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«Сведения о международной платежной системе "AVERS №1" внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на данный момент в реестр внесены сведения о 26 международных и внутригосударственных систем перевода средств.

Нацбанк также сообщил, что за январь-февраль 2017 года посредством платежных систем в Украину было переведено в эквиваленте 344 млн долл., за пределы страны – в эквиваленте 42 млн долл., в пределах – в эквиваленте 657 млн долл.

Как сообщал УНИАН, объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода в 2016 году в 7 раз превысил объем переводов за пределы страны. За год в Украину поступили средства в эквиваленте 2,488 млрд долл. США, за пределы Украины – эквивалент 352 млн долл. США, в пределах Украины – 3,671 млрд долл.