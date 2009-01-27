Карпачева призывает Тимошенко разобраться с уплатой НДС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева призывает премьер-министра Юлию Тимошенко восстановить права частных предпринимателей на осуществление предпринимательской деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного со ссылкой на ее письмо, адресованное премьер-министру Украины.

Как отмечается в сообщении, на личном приеме у Уполномоченного ВР по правам человека группа частных предпринимателей заявила о нарушении их прав на осуществление предпринимательской деятельности в результате принятия Кабинетом министров постановления от 20 декабря 2008 года за № 1118 «О внесении изменения в постановление Кабинета министров Украины от 16 марта 2000 г. № 507».

Согласно постановлению, субъекты малого предпринимательства – физические лица, которые одновременно являются плательщиками единого налога и налога на добавленную стоимость, обязаны подать в соответствующий орган государственной налоговой службы заявление об аннулировании регистрации их как плательщиков налога на добавленную стоимость и сдать соответствующее свидетельство. Постановление принято 20 декабря и вступило в силу 30 декабря 2008 года – со дня опубликования в «Урядовому кур’єрі».

В письме к главе правительства Н.Карпачева отмечает, что в соответствии с Законом «О налоге на добавленную стоимость» плательщиком налога на добавленную стоимость может быть любое лицо, которое осуществляет или планирует осуществлять хозяйственную деятельность и регистрируется по своему добровольному решению как плательщик этого налога. К таким лицам относятся как субъекты предпринимательской деятельности, так и физические лица, которые осуществляют деятельность, отнесенную к предпринимательской согласно законодательству. К тому же изменение порядка обложения налогом на добавленную стоимость может осуществляться лишь путем внесения изменений в Закон.

По убеждению Уполномоченного по правам человека, в соответствии со статьей 9 Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» проект регуляторного акта должен быть предварительно обнародован с целью высказывания и обобщения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений. Срок, на протяжении которого от физических и юридических лиц, их объединений принимаются замечания и предложения, не может быть меньше одного месяца и больше трех месяцев со дня обнародования проекта регуляторного акта и соответствующего анализа регуляторного влияния. Предприниматели жалуются, что для них полной неожиданностью стали требования налоговых органов относительно реализации норм данного постановления под № 1118, отмечает Н.Карпачева.

По оценке Государственной налоговой администрации, физических лиц, которые платят единый налог и одновременно являются плательщиками налога на добавленную стоимость, в стране насчитывается около 32 тысяч. Большинство из них вынуждено будут прекратить предпринимательскую деятельность, что повлечет сокращение рабочих мест и рост безработицы, отмечается в письме Уполномоченного.

Учитывая это, Н.Карпачева просит Ю.Тимошенко в максимально сжатые сроки рассмотреть комплекс мер по восстановлению прав предпринимателей в надежде на поддержку и понимание премьером социальной важности затронутой проблемы.