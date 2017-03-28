В Украине за два месяца уплатили почти 2 миллиарда военного сбора

В течение января-февраля 2017 года в бюджет поступило почти 2 млрд грн военного сбора, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

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«В этом году уплата военного сбора по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 465,4 млн грн, или на 30,7%. В феврале поступления военного сбора составили почти 1,1 млрд грн, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года на 258,3 млн грн, или на 31%», - говорится в сообщении.

ГФС также напомнила, что плательщиками сбора являются физические лица - как резиденты, так и нерезиденты, получающие доходы в Украине, физические лица-резиденты, которые получают иностранные доходы, а также налоговые агенты.

Как сообщал УНИАН, военный сбор введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.