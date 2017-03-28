Российский ВТБ заявил, что почти продал украинский "БМ банк"

Сделка по продаже группой ВТБ украинского "БМ банка" находится на финальной стадии. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

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"На последней стадии уже, там уже какие-то согласования идут. Но там небольшая сделка", — сказал Костин, отвечая на вопрос о сделке по продаже "БМ банка".

В конце февраля Костин говорил, что у ВТБ есть четыре покупателя на "БМ Банк" и в основном это украинские бизнесмены. Ситуация по этому банку, отмечал глава ВТБ, прояснится до конца марта.

Как сообщал УНИАН, по информации российской стороны, 27 марта был заключен договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

В НБУ заявили, что пока не получили официального уведомления от потенциальных инвесторов о покупке дочернего украинского банка "Сбербанка" России или соответствующих документов для получения существенного участия.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк" сроком на 1 год.