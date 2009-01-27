На украинских шахтах введен особый режим

Для предотвращения травмирования работников угольной промышленности с сегодняшнего дня Госгорпромнадзор ввел особый режим на всех украинских шахтах. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, передает Минпром.

Согласно сообщению, во время проверок особое внимание инспекторы Госгорпромнадзора будут уделять соблюдению пыле-газового режима, функционированию системы управления охраной труда и т.д.

В случае выявления нарушений правил безопасного ведения горных работ на шахтах любой формы собственности разрешение Госгорпромнадзора на их возобновление будет предоставляться только при условии полного устранения нарушений, подчеркнули в теруправлении.

В теруправлении отметили, что в последнее время на украинских шахтах возросло количество аварий. Только в Донецкой области с начала года произошли три вспышки метано-воздушной смеси - на шахтах "Дзержинская" (ГП "Дзержинскуголь"), "Россия" (ГП "Селидовуголь") и "Преподобного Сергия Радонежского" (ООО "Донпромбизнес"). В результате пострадали 24 горняка.