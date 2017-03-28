"Сбербанк" снял ограничения на снятие наличных и денежные переводы

"Сбербанк" отменил суточные лимиты по операциям для физических лиц и юридических лиц, передает Экономическая правда.

"С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карточек, а именно: на операции по снятию наличных с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов", - говорится в пресс-релизе банка.

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Как сообщал УНИАН, по информации российской стороны, 27 марта был заключен договор о продаже 100% акций украинского дочернего банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову, и частной компании из Беларуси.

28 марта все отделения "Сбербанка" были разблокированы.

Партия «Национальный корпус» распространила заявление, в котором говорится о временном прекращении блокировки российских банков для того, чтобы граждане Украины забрали оттуда свои сбережения. После этого они обещают усилить блокаду российских банков и «Сбербанка», в частности.