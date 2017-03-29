Украинская "дочка" российского "Сбербанка" после продажи сменит название - Гусельников

Украинская "дочка" российского "Сбербанка" после продажи консорциуму латвийского Norvik Banka и компании Саида Гуцериева изменит название. Об этом в интервью радиостанции Эхо Москвы заявил владелец Norvik Banka Григорий Гусельников.

Отвечая на вопрос, под каким именем продолжит работать банк Гусельников заявил, что он будет носить имя Norvik Banka, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Banka.

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"Банк приобретается на 45% Латвийским Norvik Banka. Латвия – страна Евросоюза. Norvik Banka регулируется европейским Центральным банком. По всей видимости, новый банк будет носить этот бренд и это имя, регулироваться и управляться, собственно говоря, из Евросоюза. Поэтому, я думаю, что не будет никаких оснований считать его российским. Остальные 55% куплены (...) Саидом Гуцериевым и мной. Мы являемся гражданами Соединенного Королевства, поэтому с формальной точки зрения банк нельзя будет считать российским", - сообщил Гусельников.

"Более того, это и было бы логично, если бы "Сбербанк" хотел и он хочет забрать свое имя, свой бренд. Это ответственность прежде всего, должны это понимать. "Сбербанк" самостоятельно отвечает за свой бренд", - добавил Гусельников.

По его словам, украинская "дочка" российского "Сбербанка" в настоящее время является одним из крупнейших финучреждений в Украине.

"Мой интерес абсолютно экономический. Дело в том, что украинский "Сбербанк" - это сегодня шестой по величине банк в стране с довольно большим размером активов. Больше него, пожалуй, это только государственные банки, включая национализированный "ПриватБанк". В инфраструктуру этого банка предыдущим владельцем - "Сбербанком России" - вложены достаточно большие ресурсы. (...) Это один из крупнейших и ведущих банков страны, обслуживает более миллиона клиентов, огромное количество юридических лиц, очень много крупных предприятий с различными формами собственности и различными инвесторами, включая крупные международные предприятия. Поэтому со всех точек зрения это достаточно перспективный банк и довольно успешный актив", - объяснил Гусельников решение приобрести банк.

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Вместе с тем, Гусельников отказался называть сумму, за которую был приобретен данный актив.

"К сожалению, я не могу вам раскрыть стоимость по двум причинам. Во-первых, у нас есть специальное соглашение с продавцом, по которому мы это не можем раскрыть. И второе: дело в том, что мы подписали начало операции, ее еще нужно завершить, пройти согласования органов регулирования. Их только в Украине три, а есть еще и в других странах, поэтому в то время и стоимость капитала и всего может измениться", - сказал Гусельников.

Он считает украинскую "дочку" "Сбербанка" достаточно перспективной, поэтому и хочет его приобрести. Также говорит, что верит в перспективу развития экономики Украины.

"Она прошла серьезные испытания, серьезный вызов, серьезное экономическое падение связано прежде всего с потерей территории, соответственно, с соответствующим лобовым вычетом валового национального продукта этих территорий с ее ВВП. Но сейчас это падение стабилизировалось. И у страны есть все признаки для роста, и довольно конкурентное преимущество, в том числе, на внешних рынках", - отметил Гусельников.

Как сообщал УНИАН, российский банк Сбербанк объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). В сообщении Norvik Banka было сказано, что мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.