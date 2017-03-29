Украинскую "дочку" российского "Сбербанка" продадут примерно за $130 миллионов - СМИ

Сумма в $130 миллионов, за которую, по словам источников издания "КоммерсантЪ", собираются продать украинскую дочернюю структуру, сопоставима с капиталом украинского ПАО "Сбербанк", который, согласно международной отчетности за январь-сентябрь 2016 года, составляет $144 миллиона.

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Все средства, как отмечают источники, поступят продавцу сразу после вступления в силу договора купли-продажи. Согласно сообщению "Сбербанка", сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия. Стороны комментировать детали сделки отказались.

С момента объявления о продаже в ночь с 27 на 28 марта стало известно, что Григорий Гусельников через Norvik Banka получит 45%, Саид Гуцериев — 55%. Сумма сделки официально не раскрывалась.

По информации издания, переговоры с этими инвесторами "Сбербанк" вел с конца 2016 года. "Исходно обсуждалась существенно более высокая сумма сделки, но санкции, введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта, значительно скорректировали ситуацию", — говорит один из собеседников газеты.

"Еще больше, чем санкции, ситуацию усугубили акции украинских радикалов, которые последовали после сообщения Сбербанка об обслуживании граждан с паспортами "ЛНР" и "ДНР". Они действовали крайне агрессивно, блокировали офисы и создавали паническую обстановку вокруг банка". Стало очевидно, что Сбербанку необходимо как можно быстрее продать банк, и продавец пошел на уступки по цене, чтобы максимально ускорить сделку", — говорит другой собеседник "Ъ".

Президент Украины Петр Порошенко, вводя санкции, действовал на основании решения Совета национальной безопасности и обороны страны от 15 марта. Согласно указу президента, санкции сроком на один год применяются к украинским Сбербанку, VS Bank (подконтролен Сбербанку), Проминвестбанку (принадлежит ВЭБу), ВТБ и БМ-банку (входят в группу ВТБ) — в части предотвращения вывода ими капитала за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Как сообщал УНИАН, российский банк Сбербанк объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). В сообщении Norvik Banka было сказано, что мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.