Кабмин призвал КГГА немедленно утвердить бюджет столицы

Правительство призывает киевскую власть немедленно утвердить городской бюджет на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы будем настаивать на ускоренном принятии городского бюджета и отчете руководства об использовании бюджетных средств в 2008 году», - сказал А.Турчинов.

По его мнению, без утверждения городского бюджета руководство Киева не сможет урегулировать задолженности по выплате заработных плат врачам и учителям, а также перед «Киевэнерго» и «Киевводоканалом».

Первый вице-премьер сообщил, что премьер-министр Юлия Тимошенко подготовила поручение о неотложных мерах по возобновлению энерго- и водообеспечения бюджетных учреждений, прежде всего, объектов образования и здравоохранения. Кроме того, Ю.Тимошенко поручила погасить задолженность по выплате зарплаты.

В частности, отметил А.Турчинов, правительство поручило Минтопэнерго, МинЖКХ, Министерству региональной политики и строительства создать специальные рабочие группы для изучения ситуации по каждой отрасли.

«Мы даем конкретные поручения Контрольно-ревизионному управлению, Министерству внутренних дел, обращаемся в Генеральную прокуратуру с требованием предпринять меры, которые позволят прекратить авантюрную, безответственную и преступную политику местной власти, которая приводит к тому, что люди лишаются элементарных прав на защиту своей жизни, своего здоровья, и наоборот, находятся в ситуации опасности», - сообщил он.