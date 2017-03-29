Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2712.0665 (28 марта – 2715.3547)

100 EUR – 2945.0330 (28 марта – 2956.7497)

10 RUR – 4.7633 (28 марта – 4.7618)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,06/27,10 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4033/29,4441 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1207 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 414 сделок на сумму 188,36 млн долл.