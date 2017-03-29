Американский банк Wells Fargo заплатит более $100 миллионов за открытие счетов клиентам без их разрешения

Американский банк Wells Fargo сообщил во вторник, что выплатит 110 миллионов долларов неустойки за открытие счетов клиентам без их разрешения.

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Компенсации будут выплачены владельцам более 2 миллионов счетов, открытых с 2009 года, говорится в сообщении банка, передает РИА Новости.

Ранее Wells Fargo заплатил около 180 миллионов долларов за урегулирование претензий федеральных властей и властей штата Калифорния.

Скандал вокруг банка разразился в сентябре. Тогда выяснилось, что из Wells Fargo были уволены 5,3 тысячи работников, которые самовольно открыли от имени клиентов более 2 миллионов расчетных и кредитных счетов.

Клиенты не подозревали о том, что эти счета открыты на их имя, но были вынуждены платить за их обслуживание. Банковские работники делали это, чтобы получить бонусы и выполнить план по продажам. Скандал стоил главе банка Джону Стампфу должности и более 40 миллионов долларов в виде недополученных бонусов.