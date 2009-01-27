Межбанк: вечером доллар упал до 8,03 грн.

Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,03-8,055 гривны/доллар. Торги по евро завершились в диапазоне 10,59-10,65 гривны/евро.

Нацбанк покупал и продавал доллары по курсу 7,7-7,8 гривны/доллар. Открылись торги по доллару ростом котировок – 8,035-8,165 гривны/доллар, торги по евро – 10,62-10,82 гривны/евро.

Напомним, 26 января торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,07-8,14 гривны/доллар. Торги по евро завершились в диапазоне 10,58-10,7 гривны/евро. Нацбанк покупал и продавал доллары по курсу 7,68-7,8 гривны/доллар.