Межбанк: вечером доллар упал до 8,03 грн.
19:23, 27 января 2009Финансы
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Евро выросло до 10,62
Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,03-8,055 гривны/доллар. Торги по евро завершились в диапазоне 10,59-10,65 гривны/евро.
Нацбанк покупал и продавал доллары по курсу 7,7-7,8 гривны/доллар. Открылись торги по доллару ростом котировок – 8,035-8,165 гривны/доллар, торги по евро – 10,62-10,82 гривны/евро.
Напомним, 26 января торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,07-8,14 гривны/доллар. Торги по евро завершились в диапазоне 10,58-10,7 гривны/евро. Нацбанк покупал и продавал доллары по курсу 7,68-7,8 гривны/доллар.
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