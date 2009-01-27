Обама обвинил Китай в манипуляциях с юанем

Президент США, похоже, готовит почву для торговой войны с Китаем. Как сообщает The Australian, в одном из своих выступлений Барак Обама обвинил китайские власти в манипуляциях с юанем, передает Росбалт.

Президент США, похоже, готовит почву для торговой войны с Китаем. Как сообщает The Australian, в одном из своих выступлений Барак Обама обвинил китайские власти в манипуляциях с юанем.

Эта тема — отнюдь не новая для американской политики. Обвинения Китая в нечестной конкуренции за счет поддержания неестественно низкого курса юаня к доллару США звучат уже давно. Однако прежняя администрация Белого дома и Джордж Буш лично избегали разговоров о валютных манипуляциях Китая. Публично Буш предпочитал говорить просто о недооцененности юаня, хотя на переговорах с китайской стороной представители прежней администрации безусловно пытались добиться изменения курса.

Барак Обама занял другую позицию, причем в первые же дни вступления в должность. «Это определенно подготовка почвы для более откровенного столкновения интересов двух стран и я полагаю, что в течение ближайшего года трения между странами относительно торговой политики усилятся», — заявил Эсвар Прасад, прежний глава подразделения МВФ, работающего с Китаем.

По словам одного из высокопоставленных чиновников Тимоти Гайтнера, который займет в правительстве пост министра финансов, «Обама обещал использовать все дипломатические возможности, чтобы добиться от Китая пересмотра его валютной практики».

Отмечается, что еще во время своей избирательной компании Барак Обама неоднократно говорил о том, что Китай сознательно ослабляет юань, чтобы усилить торговую экспансию. Это мнение перекликается с высказываниями ряда американских аналитиков, утверждающих, что проблемы гигантского торгового дефицита США связаны, прежде всего, с неестественно слабым юанем.

На основании слов Обамы, которые были восприняты с очень большим вниманием, высказываются предположения, что вопрос соотношения юань-доллар станет ключевым в выстраивании новой администрации отношений с Китаем.

Западные эксперты давно уже настаивают на том, что Китаю следует в большей степени развивать внутренний спрос, чтобы именно он, а не сверхдешевый экспорт стал локомотивом развития экономики. Такой путь эксперты считают «более естественным и здоровым». Однако китайское руководство придерживается другого мнения.

Аналитики отмечают, что напряжение в торговых отношениях между США и Китаем нарастает по мере развития кризиса. Однако спектр мер и степень давления, которые может использовать новый американский президент, весьма ограничен: Китай является крупнейшим кредитором США, который держит в казначейских билетах Соединенных Штатов более $650 млрд.

Американские политики обсуждают несколько способов воздействия на Китай, если тот откажется проводить более гибкую политику в отношении юаня. В частности, возможно введение высоких пошлин для китайских товаров, а также придача «китайским манипуляциям с юанем» статуса «незаконной дотации» — в соответствии торговым законодательством США. Последнее могло бы стать основанием требованиям американских компаний по введению специальных компенсационных пошлин на китайские товары.

Однако некоторые экономисты предупреждают: неуклюжие или слишком резкие действия могут привести к тому, что Китай начнет продавать казначейские билеты. Это может повлечь за собой куда более жестокий кризис, чем нынешний — вплоть до обрушения доллара. Высказывается даже мнение, что китайцы готовят почву для постепенной замены доллара США в качестве мировой валюты — по крайней мере в азиатском регионе.

Между тем, Китай тут же отреагировал на обвинения. Так, на сайте китайского информагентства Xinhua 24 января появилась статья с характерным названием «Китайский банкир о высказываниях некоторых деятелей Запада о т.н. «манипулировании Китаем обменным курсом национальной валюты». Комментируя обвинения в манипулировании обменным курсом, Xinhua пишет: «По мнению китайских экономистов, это свидетельствует о том, что после прихода новой администрации США во главе с Бараком Обамой Китай стоит перед лицом возрастающего давления со стороны проводимой США политики торгового протекционизма».

«Это первое открытое заявление администрации Обамы по проблеме китайско-американских торговых отношений. Существует почти стопроцентная возможность того, что в дальнейшем усилятся трения и споры между двумя странами по таким вопросам, как валютный курс, товарооборот и др.», — отмечает научный сотрудник Финансового института при Академии общественных наук КНР Цао Хунхуэй. По его мнению, «администрация Обамы опасается сокращения Китаем удерживаемого объема американских гособлигаций и одновременного сохранения огромного профицита в торговле с США».

Другой китайский эксперт, главный экономист компании по управлению фондами и ценными бумагами «Иньхэ» Цзо Сяолэй отметила, что цель администрации Обамы состоит в выяснении подхода китайского правительства к этому вопросу. «Данная акция не вышла за пределы ожиданий, — сказала она, — новая администрация испытывает давление со стороны серьезной безработицы и экономической депрессии, к тому же демократы склонны к протекционистской политике». Она считает, что низкие цены на экспортные товары вызваны «дешевизной затрат на оплату труда, низкой себестоимостью энергоресурсов и земли и не связаны с обменным курсом».

По данным китайской таможни, в прошлом году торговый оборот между КНР и США достиг $333,74 млрд, увеличившись на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, активное сальдо Китая в торговле с США — $170,85 млрд (прирост на 4,6%).