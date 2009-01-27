Украина переживает крупнейший с 1994 г. кризис

Украину ожидает неОппозиционное правительПартия регионов будет инициировать расследование информации, изложенной в тайном письме Пинзеника к Тимошенко

Киев. 27 января. УНИАН. Партия регионов в ближайшее время будет инициировать создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию информации, изложенной в тайном письме министра финансов Виктора Пинзеника к премьер-министру Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Факты, изложенные в письме, в случае их достоверности, более чем убедительно свидетельствуют, что, во-первых, Украину ожидает небывалая за время независимости экономическая катастрофа, и, во-вторых – нынешнее правительство и, в первую очередь, его руководитель старательно скрывают реальное состояние дел в экономике от общественности”, - отмечается в сообщении.

Партия регионов заявляет, что “Письмо Пинзеника” также станет предметом тщательного изучения и обсуждения на одном из ближайших заседаний Оппозиционного правительства.

Как известно, письмо В.Пинзеникак Ю.Тимошенко, датированное 6 января 2009 года, было обнародовано сегодня одним из интернет-изданий. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что Украина якобы в данное время переживает наибольший с 1994 года кризис.