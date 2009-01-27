НБУ: доллар -7,7 грн., евро- 10,1 грн.

Официальный курс на 28.01.2009

Официальный курс НБУ на 28.01.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 1014.3980 грн.; 10 RUR – 2.3335 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 28 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 27 января – 770.0000) 100 EUR – 1014.3980 (на 27 января – 1000.2300) 10 RUR – 2.3335 (на 27 января – 2.3403)

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