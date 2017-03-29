Продажа "Сбербанка": покупатели обменяют украинскую "дочку" на российский "Вятка Банк"

Покупка украинской "дочки" российского "Сбербанка" латвийским Norvik Banka состоится в рамках обмена с российским "Вятка Банк".

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Об этом Громадскому сообщил акционер латвийского Norvik Banka, российский миллионер Григорий Гусельников.

"Будет обмен активами в этой сделке. Norvik будет менять российский банк на украинский. К сожалению, или к счастью, мы не сможем себе позволить иметь банк там и там. И откровенно говоря, я россиян не обижаю, но открыто говорю - в России не хотим. Поэтому будем обмениваться и частично это будет соглашение-обмен", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о том, идет ли речь о "Вятка Банке", Гусельников сказал "скорее всего".

"Да, мы выходим, может быть с более "жирного" рынка, на может быть беднее рынок, но я считаю это более перспективный рынок. Возможность ведения предпринимательской деятельности возможна только в условиях свободной рыночной экономики, а когда право собственности не совсем право собственности в стране - очень сложно там вести бизнес", - добавил Гусельников.

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Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является 8-м крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский "Вятка Банк" и английский Norvik Banka UK Limited.

Ранее Гусельников сообщил, что его латвийский банк купит 45% "Сбербанка", Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

Латвийский банк Norvik Banka объявил о том, что банк и его главный акционер - Григорий Гусельников подписали договор об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинской "дочки" российского "Сбербанка".

Напомним, что 27 марта "Сбербанк" России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.

15 марта СНБО обязал Нацбанк и СБУ ввести санкции против банков с российским капиталом. В НБУ, в частности, сообщили, что санкции против украинских банков с российским капиталом будут означать, что Россия не сможет вывести деньги из этих банков.