Кабмин утвердил концепцию реформирования Фискальной службы

Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования системы органов, которые реализуют государственную налоговую и таможенную политику.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Министр финансов Александр Данилюк, представляя членам правительства концепцию, отметил, что реформа ГФС является одной из самых важных для улучшения бизнес-климата в Украине.

По словам Данилюка, концепция является совместным видением реформы Минфина и ГФС относительно развития службы.

«Концепция предусматривает направления реформ в таких ключевых сферах: оптимизация структуры, информационные технологии, антикоррупционные мероприятия, развитие персонала и оплаты труда, прозрачность реформы и коммуникации», - отметил министр.

По словам министра, в течение следующих двух недель будет утверждена новая внутренняя структура ГФС.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк представил специалистам технической миссии Международного валютного фонда план реформирования работы Государственной фискальной службы в июле 2016 года.

Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

По словам главы Кабмина Владимира Гройсмана, ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является одним из приоритетов работы правительства.