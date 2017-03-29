Суд Англии одобрил ускоренное рассмотрение иска по "долгу Януковича", Украина подаст апелляцию

Лондонский суд сегодня одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по «долгу Януковича» в 3 млрд долл., не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

«Только что получили решение Лондонского суда в отношении так называемого российского долга, которое не признает обоснованность позиции и аргументов Украины в этом деле», - сказал Данилюк.

При этом министр финансов отметил, что суд одобрил подачу Украиной апелляции на решение суда, а также заморозил любые действия по взысканию долга до апелляции.

«Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также «заморозил» сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится в конце апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Англии 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на 3 млрд долл., полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.