Гройсман рассказал, на чем будет основываться реформа Фискальной службы

Реформа Государственной фискальной службы, которую Кабинет министров Украины планирует реализовать в 2017 году, будет основываться на обновлении и техническом переоснащении.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"На чем реформированная система будет базироваться? На обновлении, на качественном техническом обеспечении. Мы должны устанавливать сканеры, программное обеспечение, улучшать систему рисков, активизировать систему тарифообразования… То, что касается модернизации технической и в налоговой системе, и в таможенной, является очень важным", - сказал Гройсман.

По словам премьера, реформа ГФС призвана устранить коррупцию и обеспечить усиление экономического роста в стране.

"У нас есть чрезвычайно много заданий, но я уверен в том, что в 2017 году мы должны системно с ними справиться. В принципе, все решения нам известны", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является одним из приоритетов работы правительства.

Техническая миссия Международного валютного фонда по вопросам налоговой политики 28 марта завершила работу в Украине в рамках двухнедельного визита.