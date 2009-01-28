ЕС может выделить 250 млн евро на строительство ”Набукко”

Европейская комиссия собирается предложить финансирование энергетических проектов в размере 3,5 миллиарда евро, включая 250 миллионов евро для строительства газопровода "Набукко", говорится в проекте документа, имеющемся в распоряжении Рейтер.

Также в проекте говорится о возможности выделения 1 миллиарда евро на строительство соединительных газопроводов.

Ранее сообщалось, что представители ЕС поддержали проект строительства газопровода "Набукко", однако отказались обеспечить его прямое финансирование.

В Будапешт съехались представители многих стран, заинтересованных в реализации проекта, надеясь, что недавний российско-украинский газовый конфликт, в результате которого 140 миллионов жителей Центральной Европы на несколько недель были оставлены без российского газа, поспособствует продвижению проекта "Набукко".

"Набукко", по замыслу организаторов проекта, должен ежегодно доставлять в Европу 30 миллиардов кубометров газа, каспийского и ближневосточного - через Грузию, Австрию, Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию.

Премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек сказал, что ЕС пора принять меры по продвижению проекта "Набукко" для снижения зависимости от поставок российского газа и диверсификации маршрутов.

Глава венгерского правительства Ференц Дюрчань сказал, что ЕС должен принять участие в финансировании "Набукко", поскольку его реализация представляет собой вопрос национальной безопасности и не является коммерческим проектом.

"Есть или нет энергия - может стать вопросом национального суверенитета и стабильности, - сказал Дюрчань. - ЕС пора взять на себя финансовые риски, которые не хотят брать частные компании, поскольку они ясно понимают, что это не просто коммерческий проект", - отметил Дюрчань.

Дюрчань призвал ЕС выделить в течение нескольких месяцев до 300 миллионов евро на проект "Набукко", а в дальнейшем предоставить кредиты через Европейский инвестиционный банк (EIB) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Однако еврокомиссар по энергетике Андрис Пибалгс сказал ранее во вторник, что ЕС не собирается финансировать проект, однако может обеспечить предоставление кредитов и гарантий.

"Я полагаю, что мы можем содействовать получению кредитов в непростые времена финансового кризиса", - сказал Пибалгс.

"Но не больше, поскольку тогда не будет никакого смысла, поскольку тогда он перестанет быть проектом консорциума, получится государственно-частное партнерство, я не готов на данной стадии даже думать о такой возможности".

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов рассмотреть возможность финансирования проекта строительства газопровода "Набукко", сказал во вторник президент банка Томас Мироу.

"Проект Набукко" покроет значительную территорию региона, в котором мы работаем, и он обещает способствовать диверсификации", - сказал Мироу на пресс-конференции в Будапеште.

"Таким образом, ЕБРР готов изучить вариант предоставления финансовой помощи проекту".

Поддержку проекту выразил также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

"Мы остаемся крайне уязвимыми в вопросе о поставках газа в ЕС и в соседние страны", - сказал Баррозу.

Тополанек также сказал, что планы РФ по строительству газопроводов Nord Stream и South Stream ставят под сомнение целесообразность осуществления проекта ЕС "Набукко", однако европейские планы нельзя назвать антироссийскими.

"Набукко" не является антироссийским проектом, здесь нет никакого антагонизма, - сказал Тополанек на пресс-конференции, посвященной обсуждению проекта ЕС. - Мы не строим "Набукко", чтобы насолить кому-то, мы строим его для себя".

По словам аналитиков, вокруг проекта сложилась патовая ситуация. Банки не хотят его финансировать, пока не будут гарантированы поставки газа для проекта, в то время как потенциальные экспортеры не хотят давать газ, пока не убедятся, что будет создана необходимая инфраструктура.

Азербайджан - главный потенциальный поставщик газа для "Набукко" - заявил во вторник, что он по-прежнему намерен участвовать в проекте и призвал другие стороны способствовать его продвижению.

"Что касается "Набукко", Азербайджан всегда поддерживал этот проект, и сегодня мы снова хотим повторить, что продолжаем его поддерживать", - сказал президент Азербайджана Ильгам Алиев.

По матеріалам Рейтер с сокращениями