Гривня укрепилась на межбанке до 27,04 за доллар

В среду, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,00/27,04 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1357/29,1761 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4753/0,4762 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,0384 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 300 сделок на сумму 126,06 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,06/27,10 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4033/29,4441 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.