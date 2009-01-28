ЕБРР понизил прогноз роста экономики России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил во вторник, что понизил прогноз экономического роста России на 2009 год до 1 процента с 3 процентов, сообщает Рейтер.

Прогноз экономического роста развивающихся стран Европы на 2009 год был понижен до 0,1 процента, а на 2008 год - до 4,8 процента с 6,3 процента.

"Рост в этих странах отражает по-прежнему сильный внутренний спрос, а в некоторых случаях пониженный уровень финансовой интеграции, но риск еще более значительного замедления роста велик", - говорится в заявлении главного экономиста ЕБРР Эрика Берглофа о России и странах юго-восточной Европы.

Вплоть до прошлого года развивающиеся страны Европы считались одними из наиболее привлекательных рынков, но теперь они находятся в ряду стран, наиболее уязвимых для мирового финансового кризиса. Некоторые из этих стран находятся на грани рецессии.

"Способность этих стран противостоять столь серьезному влиянию извне в долгосрочной перспективе будет в значительной мере зависеть от темпов оздоровления мировой экономики, совместных усилий отдельных правительств и международных финансовых учреждений, включая ЕБРР, по защите финансовых систем региона, и от поддержки иностранными банками своих восточных дочерних банков", - сказал Берглоф.

По прогнозам банка, экономический рост в Центральной Европе может замедлиться в этом году до 0,4 процента с 3,9 процента в прошлом году, а в Средней Азии - до 2,3 процента с 4,9 процента.

Сокращение экономики возможно на Украине - на 5,0 процента, в Эстонии - на 3,5 процента, в Латвии - на 5,0 процента, в Литве - на 2,5 процента и в Венгрии - на 2,0 процента, согласно прогнозам ЕБРР.

Банк ожидает ускорения экономического роста в развивающихся странах Европы в среднесрочной перспективе, возможно, уже в будущем году.

ЕБРР был создан вскоре после окончания холодной войны для помощи бывшим странам социалистического лагеря в переходе к рыночной экономике. Сейчас банк работает в 30 странах, включая Монголию и Турцию.