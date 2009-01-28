В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в этом году под девизом "Формируя посткризисный мир", открывается сегодня в швейцарском Давосе, сообщает Прайм-ТАСС.

Он будет проходить до 1 февраля

Предстоящая встреча уже признана организаторами самой важной в истории ВЭФ. Она соберет рекордное число участников с момента его основания в 1971 году.

В форуме примут участие главы государств и правительств из 43 стран, а также более 2,5 тыс представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций из 96 государств, религиозные лидеры различных конфессий, более 200 руководителей СМИ и столько же именитых ученых.

Российскую делегацию возглавит председатель правительства РФ Владимир Путин, который и откроет работу форума. Вместе с ним в Давос приедут первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента РФ по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, заместители министров экономики и финансов, зампредседателя ЦБ Алексей Улюкаев, делегация "Газпрома" (GAZP) и другие "капитаны российского бизнеса".

Нового хозяина Белого дома Барака Обаму в Давосе не ожидают, однако он направил сюда своего советника по общественным связям Валери Джаррету. Кроме нее, США здесь будут представлять также бывшие президент и вице-президент Билл Клинтон и Альберт Гор. Среди других мировых лидеров - премьер-министр Великобритании Гордон Браун, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, президент Израиля Шимон Перес, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Международная инвестиционно-консалтинговая компания EastOne и Фонд Виктора Пинчука организовали в рамках Форума 5-й украинский ланч, который пройдет 30 января в Morosani Schweizerhof Hotel. Темой обсуждения в рамках ланча является "Кризис: пути преодоления".

По заявке организаторов, докладчиками украинского ланча выступят вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и международной интеграции Григорий Немыря, народный депутат Украины, экс-спикер парламента Арсений Яценюк. Среди иностранных докладчиков заявлены финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос, известный колумнист газеты "Нью-Йорк Таймс" Томас Фридман.

По окончании первого дня работы форума многие официальные представители стран, как предполагается, устроят прием, куда приглашены другие почетные гости Давоса. Подобный "вечер" организует сегодня в том числе и В.Путин. Таким образом у участников появится много возможностей пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

"Высокий уровень представительства на форуме объясняется тем, что он проходит в период острейшего финансово-экономического кризиса, который затронул практически все страны мира", - заявил в преддверии форума его основатель и исполнительный председатель профессор Клаус Шваб. Он подчеркнул, что нынешний кризис, который стал крупнейшим экономическим потрясением за последние 70 лет, "носит системный характер, и мир оказался не готов к решению многих возникших проблем". "Давосский форум представляет собой уникальную площадку для обсуждения этих проблем и совместного поиска оптимальных путей дальнейшего развития", - отметил К.Шваб.

Профессор определил основные цели форума: "реконструкция мировых экономических отношений с учетом современных реалий, формирование новой мировой финансовой системы, выработка общих подходов к урегулированию кризисных ситуаций, укрепление глобального сотрудничества в соответствии с требованиями ХХI века, обсуждение этических норм в бизнесе и определение концепции дальнейшего экономического развития с учетом новых вызовов и новых возможностей".

Кроме того, будут обсуждаться и другие глобальные проблемы - ситуация на Ближнем Востоке, климатические изменения, обеспечение продовольственной безопасности, сохранение водных ресурсов планеты. На специальных заседаниях рабочих групп будут рассмотрены и отдельные региональные проблемы. В частности, состоится "круглый стол" по урегулированию ситуации в Закавказье, в котором, как ожидается, примут участие президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян.

В целом страны постсоветского пространства, помимо И.Алиева и С.Саргсяна, в Давосе будут представлены достаточно широко. Ожидается приезд на форум президентов Казахстана, Латвии, Литвы, Украины.

Нынешняя встреча мировой политической и экономической элиты будет проходить в исключительно важный период развития человеческой истории. Все более углубляющийся финансово-экономический кризис сегодня затронул все страны, все слои населения и поиск совместных, именно совместных, как считают ведущие мировые аналитики, путей выхода из него - главная задача давосского форма. Давос-2009, по оценке аналитиков, станет важным в истории проведения форумов. Именно на нынешней встрече будут обсуждать ключевую проблему - каким будет и должен стать мир после преодоления кризиса.

В самом Давосе приняты усиленные меры по обеспечению безопасности участников и гостей форума, который продлится 5 дней. Для этого мобилизованы 5 тыс полицейских, которых "страхуют" более тысячи военнослужащих. С понедельника закрыто воздушное пространство, здесь могут совершать посадку только самолеты и вертолеты с высокими гостями.