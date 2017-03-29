МВФ не внес украинский вопрос в график до 7 апреля

Международный валютный фонд не внес вопрос выделения Украине очередного кредитного транша в календарь заседаний совета директоров МВФ до 7 апреля. Календарь опубликован на сайте Фонда.

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С 29 марта по 7 апреля МВФ проведет консультации с Нигерией, Голландией и Сан-Марино, региональные слушания по экономической и монетарной политике, а также рассмотрит прогноз развития мировой экономики.

Как сообщал УНИАН, МВФ 23 марта заявил, что готов в скором времени назначить новую дату заседания совета директоров по выделению Украине очередного транша, а перенос предыдущего заседания, запланированного на 20 марта, не является чем-то необычным и обусловлен необходимостью уточнения деталей программы сотрудничества.

По информации Министерства финансов Украины, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.