Правительство одобрило отчет о выполнении госбюджета за 2016 год

Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении государственного бюджета за 2016 год.

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Согласно сообщению на сайте министерства финансов, соответствующее решение было принято правительством на заседании в среду.

"Публичный отчет о выполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» по доходам в сумме 616,283 млрд грн, по расходам - 684,883 млрд грн, по объему возврата кредитов - 5,455 млрд грн и по объему предоставления кредитов - 7,116 млрд грн с дефицитом в сумме 70,262 млрд грн было единогласно одобрено членами Кабмина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2016 года составил 2,9% ВВП.