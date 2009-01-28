Литвин: ВР вынуждена выполнять решение КС по Нацбанку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент вынужден будет выполнить любое решение Конституционного суда относительно руководства Национального банка, но убежден, что Президент для урегулирования ситуации должен подать новую кандидатуру на должность руководителя Нацбанка.

Об этом В.ЛИТВИН заявил во время эфира на “5 канале”.

«Относительно решения Конституционного суда, то я стою на том, что его нужно выполнять, равно как и решение Верховной Рады нужно выполнять, пока они не обжалованы, не опровергнуты такой инстанцией, как Конституционный суд», - сказал он.

По словам председателя ВР, без радикальных изменений восстановить доверие общества к Национальному банку и к национальной валюте невозможно. «Но мне чрезвычайно жаль, что такой профессиональный человек, как председатель Национального банка Владимир Семенович СТЕЛЬМАХ стал заложником непонимания в этом плане между Президентом, премьер-министром, Кабинетом министров и Верховной Радой Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

Он сообщил, что неоднократно предлагал Президенту направить письмо в ВР, в котором бы отмечалось, что в начале четвертой сессии парламента глава государства внесет новую кандидатуру на должность председателя НБУ.

«К величайшему сожалению, я не получил поддержки в этом плане», - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что даже если Конституционный суд примет решение о неконституционности постановления ВР в отношении В.СТЕЛЬМАХА, то «общество и парламент не успокоятся». «Понятно, что нужно будет найти решение в первую очередь по той кандидатуре, которая будет профессиональной, которая не будет поддаваться давлению и которая будет проводить ту линию, которая бы обеспечила прозрачность и незаангажированность», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА на должность председателя Национального банка Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение обжаловать в Конституционном суде это решение ВР.