Нацбанк обыскивают из-за кредитов рефинансирования "Платинум Банка" - журналист

В Нацбанке НАБУ проводит обыск и изъятие документов по кредитам рефинансирования "Платинум Банка". Об на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский.

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"Как я и предупреждал, Гонтарева и Рожкова доигрались с крышеванием Кауфмана и его "Платинум Банка". Прямо сейчас, по моим данным, в Нацбанке проводит обыск НАБУ – идёт изъятие документов по кредитам рефинансирования "Платинум Банка", - написал он.

По словам Дубинского, в кабинете заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой изымают компьютеры и всю ее электронную переписку.

"Суть претензий - завышение стоимости залогов, которые Нацбанк принял в обеспечение рефинанса. В частности, на опубликованных переговорах Дмитрия Зинкова и Рожковой такая возможность обсуждается по санаторию "Молдова", - написал Дубинский.