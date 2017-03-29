Нацбанк обыскивают из-за кредитов рефинансирования "Платинум Банка" - журналист
В кабинете заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой изымают компьютеры и всю ее электронную переписку, сообщил журналист Александр Дубинский.
В Нацбанке НАБУ проводит обыск и изъятие документов по кредитам рефинансирования "Платинум Банка". Об на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Дубинский.
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"Как я и предупреждал, Гонтарева и Рожкова доигрались с крышеванием Кауфмана и его "Платинум Банка". Прямо сейчас, по моим данным, в Нацбанке проводит обыск НАБУ – идёт изъятие документов по кредитам рефинансирования "Платинум Банка", - написал он.
По словам Дубинского, в кабинете заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой изымают компьютеры и всю ее электронную переписку.
"Суть претензий - завышение стоимости залогов, которые Нацбанк принял в обеспечение рефинанса. В частности, на опубликованных переговорах Дмитрия Зинкова и Рожковой такая возможность обсуждается по санаторию "Молдова", - написал Дубинский.