Гривня закрыла межбанк на уровне 27,04 за доллар

В среду, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0573/29,0950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4757/0,4767 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0401 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 510 сделок на сумму 247,84 миллиона долларов.