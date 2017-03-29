Гривня закрыла межбанк на уровне 27,04 за доллар
18:02, 29 марта 2017Финансы
325
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0573/29,0950 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В среду, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Читайте такжеПродажа "Сбербанка": покупатели обменяют украинскую "дочку" на российский "Вятка Банк"
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0573/29,0950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4757/0,4767 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0401 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 510 сделок на сумму 247,84 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter