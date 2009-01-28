Ритейлеры готовы снизить торговую наценку в обмен на рефинансирование

Украинские ритейлеры просят Кабинет министров Украины о рефинансировании торговых сетей на 4 млрд. грн. в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обязательство правительства заложено в проекте меморандума взаимопонимания между Кабинетом министров и субъектами системы сетевой розничной торговли, озвученном 27 января президентом Украинской торговой ассоциации, председателем наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игорем БАЛЕНКО.

По его словам, в результате подписания меморандума, который передан в Кабмин, правительство также должно взять на себя обязательства инициировать переведение валютных кредитов в кредиты в национальной валюте по фиксированному обменному курсу; предусмотреть в госбюджете на этот год выделение средств и разработать механизмы компенсации за счет этих средств процентных ставок по кредитам, направленных субъектами на финансирование производства социально значимых продуктов питания, а также выделение средств для создания фонда краткосрочного кредитования субъектов или предоставления государственных гарантий банкам, которые кредитуют предприятия сетевой розничной торговли.

При этом ритейлеры просят решить вопрос о законодательном регулировании снижения стоимости лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями до 780 грн. на каждое место торговли сроком на 3 года, а плату за лицензию взимать при ее получении.

По данным генерального директора Украинской торговой ассоциации Игоря КИШКО, на сегодня стоимость лицензии на право торговли алкогольными напитками составляет 8 тыс. грн., а табачными изделиями – 2 тыс. грн. с кассового аппарата в год.

И.КИШКО отметил, что освободившиеся в результате снижения стоимости лицензий средства можно будет направить на расчеты с поставщиками и покупку социальных товаров.

В свою очередь, ритейлеры возьмут на себя обязательства ограничить торговую наценку на 25 социальных продуктов максимум 10% от цен производителей.

Среди социально значимых товаров – мука, хлеб, вермишель, гречневая, манная крупы, рис, говядина, свинина, колбаса, мясо птицы, молоко, сметана, масло, творог, яйца, сахар, подсолнечное масло, картошка, капуста, морковь, свекла, лук.

При этом торговые сети обяжутся гарантировать недопущение сокращения объемов реализации социально значимых продуктов в розничных сетях.

По информации И.КИШКО, меморандум готово подписать руководство восьми крупных торговых сетей, которые в совокупности представляют около 1000 магазинов.

Как сообщал УНИАН, правительство готовит новый меморандум с продуктовыми розничными сетями об ограничении торговой наценки на социальные продукты 10% от цен производителей.