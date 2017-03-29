Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,04 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2704,0107 (29 марта – 2712,0665)

100 EUR – 2906,2707 (29 марта – 2945,0330)

10 RUR – 4,7419 (29 марта – 4,7633)

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Как сообщал УНИАН, 29 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0573/29,0950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4757/0,4767 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0401 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 510 сделок на сумму 247,84 миллиона долларов.