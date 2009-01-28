Тимошенко: Кабмин направил в местные бюджеты дотации

Правительство направило в местные бюджеты дополнительные дотации для обеспечения социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, начиная заседание правительства.

Она подчеркнула, что правительство продолжает работу по анализу состояния социальных выплат в бюджетной сфере. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что по этому вопросу было проведено специальное селекторное совещание, по итогам которого местным руководителям было поручено провести проверки своевременности выплат заработных плат и пенсий бюджетникам по каждому региону.

Глава правительства отметила, что в Министерстве труда и социальной политики и в каждом регионе страны открыты „горячие линии” для обращений граждан по вопросам несвоевременных выплат зарплат и пенсий. Премьер-министр добавила, что сегодня министр труда и социальной политики отчитается о работе этих телефонных линий.

Премьер-министр отметила, что правительство уже отреагировало на предложения регионов и направило дополнительные дотации в местные бюджеты. При этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство и в дальнейшем будет реагировать на сигналы, поступающие из регионов по поводу задержки социальных выплат.