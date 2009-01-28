Сенат США увеличил размер пакета стимулов

Финансовый комитет Сената США во вторник увеличил пакет экономических стимулов до 887 миллиардов долларов, а президент США Барак Обама встретился с законодателями-республиканцами, пытаясь получить их поддержку, несмотря на скептицизм, сообщает Рейтер.

Финансовый комитет одобрил выделение средств в размере 522 миллиардов долл. 14 голосами против 9, с учетом некоторых изменений. Только эта позиция добавила почти 70 миллиардов долларов к изначальной стоимости пакета в 825 миллиардов долларов.

Бюджетная комиссия Сената также одобрила 21 голосом против 9 предоставление средств на бюджетные расходы в размере 365,6 миллиарда долларов.

Одобрение пакета двумя комиссиями дает всему Сенату возможность начать дебаты по законопроекту, который демократы хотят провести уже на следующей неделе.

Палата представителей, как ожидается, проголосует по своей собственной версии пакета стимулов в среду. Эта версия не включает налоговые льготы.

Прежде чем законопроект станет законом, двум палатам придется поработать над различиями между двумя проектами.

Пока комиссии Сената работали, Обама посетил Конгресс, чтобы попытаться получить поддержку скептически настроенных республиканцев, которые добиваются больших налоговых льгот и меньших затрат из бюджета.

"За последние два месяца более миллиона человек потеряли работу. Мы можем ожидать продолжения подобных потерь, если не сможем действовать", - сказал председатель Бюджетной комиссии демократ Дэниел Инуэ.

Некоторые республиканцы в бюджетной комиссии заявляют, что меры, направленные на стимулирование экономики, содержат расходы, которые не повлияют на рост числа рабочих мест.

"Мы швыряем деньги на ветер", - сказал сенатор- республиканец Кристофер Бонд, считающий, что законопроект не сможет облегчить кредитный кризис, лежащий в основе экономического спада.

Помимо предоставления 550 миллиардов долларов для правительственных расходов, законопроект, написанный демократами, контролирующими Конгресс, также обеспечит около 275 миллиардов долларов налоговых льгот.

Республиканец из финансового комитета, сенатор Чарльз Грессли, пожаловался, что республиканцев, чаще всего, не допускают к работе комитета над пакетом.

"Мы никогда, в действительности, не сидели за столом переговоров, - сказал он. - Я хочу разъяснить, что большинство наших сторонников согласны с президентом Обамой в том, что пакет стимулов очень, очень необходим. Мы расходимся в том, в какой степени двигателем должно быть правительство, а в какой - частный сектор".

Однако один республиканец сказал репортерам на прошлой неделе, что размер налоговой части в законопроекте о стимулах был "в основном правильным", и что большинство республиканцев поддерживают около 90 процентов проекта, предложенного демократами.

Комитет принял предложение Грессли зафиксировать на один год минимальный альтернативный налог, который был разработан для того, чтобы гарантировать, что зажиточные люди платят налоги, но вместо этого ударил по миллионам семей со средним доходом.

Республиканцы из Палаты представителей хотят закрепления налога на два года.

Некоторые поправки республиканцев не прошли в Финансовом комитете, включая предложения о снижении минимальных налоговых ставок, сокращении налогов на прирост капитальной стоимости для низкооплачиваемых работников и другие.