Всемирный банк может рассмотреть новые целевые программы финподдержки Украины – вице-президент

Вице-президент Всемирного банка Кайл Питерс заявил, что банк готов рассмотреть возможность начала новых целевых программ финансовой поддержки Украины.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина. Во встрече также принял участие другой вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер.

Гройсман высоко оценил уровень сотрудничества между Украиной и Всемирным банком, поблагодарил за поддержку в проведении необходимых преобразований.

"Украина идет по пути преобразований, реформ и изменений. Во многих секторах мы имеем поддержку экспертов Всемирного банка: от банковской сферы и энергетики до реформ в социальной сфере. Мне приятно отметить, что мы здесь достаточно глубоко сотрудничаем, а наша повестка дня – насыщенная. Безусловно, мы придаем особое значение сотрудничеству с Всемирным банком и заинтересованы в том, чтобы эффективно продолжать его и в дальнейшем", – подчеркнул глава украинского правительства.

Гройсман также проинформировал руководителей Всемирного банка о первоочередных задачах и приоритетах правительства в реформировании государства.

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«Кабинет министров Украины концентрируется над подготовкой и проведением реформы пенсионной системы, что обеспечит ее справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе и повышение пенсий», - отметил он.

"Меня очень интересует 2017 год с точки зрения уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Это важно, потому что изменение системы заработных плат, отчислений, расширение круга плательщиков и повышение ответственности уже дают свои позитивные сигналы. За 2 месяца мы видим очень позитивную динамику", – подчеркнул премьер-министр.

Также в повестке дня правительства – подготовка и проведение земельной реформы и публичной приватизации, концепция и содержание которых разрабатывались при участии и поддержке экспертов Всемирного банка.

В свою очередь вице-президенты банка отметили заметный прогресс, достигнутый украинским правительством на протяжении последних 8 месяцев по стабилизации экономики, возобновлению экономического роста, повышению минимальной заработной платы.

Они также заверили в готовности Всемирного банка поддержать Украину на пути преобразований.

"Мы готовы продолжать наше сотрудничество, направленное на поддержку реформ, проводимых украинским правительством, а также рассмотреть возможность начала новых целевых программ финансовой поддержки Украины", – сказал Питерс.