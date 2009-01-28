Давос: Мировой финансовый кризис можно преодолеть

Мировой финансовый кризис можно преодолеть только путем всеобъемлющего сотрудничества.

Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил в опубликованном сегодня интервью Frankfurter Algemeine Zeitung основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума /ВЭФ/ в Давосе Клаус Шваб.

"Я думаю, что мы еще пребываем в жаркой фазе /финансового кризиса/, - сказал он. - Поэтому я не хочу исключать дальнейших неприятных сюрпризов". "Мы находимся перед первым большим вызовом глобализации. - отметил К.Шваб. - С ним можно справиться только путем всеобъемлющего сотрудничества".

Прежде всего, по мнению исполнительного председателя ВЭФ, такое сотрудничество должно быть "интенсифицировано" на финансовых рынках, мировой надзор за которыми, тем не менее, "не является идеальным ответом на кризис". К.Шваб указал, что "при всех мерах мы должны следить за тем, чтобы предпринимательская креативность не была задушена".