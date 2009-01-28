Охрана квартир граждан подешевеет

С начала этого года Государственная служба охраны при МВД Украины ввела систему скидок на охрану квартир граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник этого подразделения внутренних дел Виталий ГРИЦАК.

«Будут предлагаться упрощенные схемы охраны квартир граждан», - сказал он, заметив при этом, что за 100-150 грн. ГСУ готова обеспечить первоочередные меры безопасности по охране входных дверей квартир граждан.

Всего же стоимость услуг в этой сфере снижена на 20% от предыдущей стоимости.